Деда Мороза завалили письмами

В Пермском филиале Почты России завершился прием новогодней почты Деду Морозу. В этом году в Великий Устюг из Перми отправляется около двух тысяч писем. По доброй традиции в начале декабря в Пермском почтамте был установлен специальный почтовый ящик, в который пермяки опускали новогодние письма, рисунки и красочные открытки для Деда Мороза. В ближайшее время все послания будут доставлены в резиденцию волшебника, а отправители, верно указавшие свой обратный адрес, получат ответ от Дедушки Мороза.