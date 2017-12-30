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Деда Мороза завалили письмами

дед Мороз

В Пермском филиале Почты России завершился прием новогодней почты Деду Морозу. В этом году в Великий Устюг из Перми отправляется около двух тысяч писем. По доброй традиции в начале декабря в Пермском почтамте был установлен специальный почтовый ящик, в который пермяки опускали новогодние письма, рисунки и красочные открытки для Деда Мороза. В ближайшее время все послания будут доставлены в резиденцию волшебника, а отправители, верно указавшие свой обратный адрес, получат ответ от Дедушки Мороза. 

Метки: в Перми, В России, Общество

Опубликовано: 30.12.2017 в 10:29 в рубрике - Радио Пермского края

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