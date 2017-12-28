Отдыхать так отдыхать!

В Москву на Главную Новогоднюю ёлку страны отправилась делегация Пермского края. Приглашение на праздник в Кремль получили более 90 ребят из 48 территорий Прикамья. Более 600 детей и подростков приняли участие в Губернаторской ёлке, которая прошла в Пермском театре оперы и балета. Всего на время новогодних и рождественских праздников в Перми и муниципалитетах края планируется более 2,5 тысяч мероприятий.

По прогнозам в этом году около 1700 000 тысяч людей примут участие в праздничных мероприятиях по всей территории региона, это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. О ярких, насыщенных программах рассказал заместитель Министра культуры Пермского края Александр Протасевич.

"Наше учреждение в сфере культуры предлагает необычные и неординарные события. Соликамск предлагает, а именно краеведческий музей, театрализованную экскурсию «Как на Руси встречали Новый год». Березниковский историко-художественный музей тоже предлагает тематическую выставку, посвященную крещению. Губахинский городской историко-художественный музей тоже предлагает свою тему, связанную с палеонтологией. Коми-Пермяцкий округ, Кудымкар, большая программа с местным колоритом. Чайковский, центральная площадь города, которая будет ярко расцвечена и будет ледовый городок. Краевые события, которые можно назвать центральными событиями новогодних праздников, это большой праздник для детей «Губернаторская елка». В этом году это событие принимает наш академический театр оперы и балета. И хотелось бы обратить внимание, что в Пермском доме народного творчества «Губерния» на 5 января запланировано большое мероприятие, в котором примет участие не менее 1000 детей в возрасте от 8 до 15 лет со всего Пермского края. Это дети, в том числе и с различными жизненными сложностями. Около 90 талантливых ребят из 48 муниципальных образований Пермского края примут участие в общероссийской новогодней елке, которая будет проходить в государственном Кремлевском дворце в Москве. К инновациям этого года можно отнести еще хореографическую премьеру «Щелкунчик» Пермского академического театра оперы и балета".