В Новый год, под Рождество...
Дом Смышляева продолжает цикл литературных экскурсий под названием «В Новый год, под Рождество». Гостям расскажут очередную литературную легенду, когда в старинном особняке, где столетие назад располагалось Общественное собрание Перми, проходили благотворительные новогодние балы, детские утренники, устраивались концерты и маскарады.
Елена Дедова, руководитель читального зала библиотеки им. Пушкина: "Весь декабрь мы предлагаем жителям и гостям нашего города такую литературную экскурсию «В Новый год под Рождество. Литературные легенды дома Смышляева». На самом деле, это экскурсия по особняку, по Дому Смышляева, в котором сейчас размещается наша Пушкинская библиотека. Мы посчитали уместным накануне праздников сделать такую зимнюю тему. Во время этой экскурсии наши гости узнают, как в Перми встречали Новый год 100 лет назад, как в Перми встречали Новый год в суровом 1941 году, какие танцы были в моде на балу общественного собрания. Мы расскажем об этих танцах, услышат строки из произведений Пушкина, Вяземского, Пастернака, Маяковского, Веры Пановой, Решетова. Вот такая литературная экскурсия. В 1899 году один из владельцев этого особняка Дмитрий Дмитриевич Смышляев организовал 11 музыкально-литературных вечеров, на которых читали стихи, музицировали, проходили балы. Деньги от благотворительных балов пошли на открытие женской Мариинской гимназии. Пермь не была лишена светской жизни, музыкально-литературные вечера проводились часто и регулярно".
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