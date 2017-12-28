Ты супер! «Губаха-парень» выступит в новогоднем ТВ-шоу
Известный далеко за пределами Прикамья «Губаха-парень» Кирилл Есин выступит в новогоднем шоу канала НТВ. Вместе со звездами российской эстрады участники шоу «Ты супер!» исполнят самые любимые и известные всем песни. Кирилл Есин споет вместе с Тимуром Родригезом песню «За тобой». Напомним, Кирилл Есин занял четвертое месте в суперфинале конкурса «Ты - супер!» на НТВ. Вместе с Верой Брежневой он исполнил в Кремле хит «Лучшие друзья девушек - это бриллианты».
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