Новый год с огоньком

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пожар

В преддверии новогодних праздников жителям Прикамья напоминают о правилах использования пиротехники.  Несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к травмам или стать причиной пожаров. Важно помнить, что продажа пиротехнических изделий в России разрешена лицам старше 15 лет. Использование самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более того, приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, наличие инструкции на русском языке, срок годности. Категорически запрещается применять в жилых помещениях  свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, также нельзя украшать елку целлулоидными игрушками, марлей и ватой. В случае пожара или появления дыма, нужно немедленно позвонить по телефону «101», указав точный адрес. До прибытия пожарных служб нужно принять меры по эвакуации людей и приступить к тушению имеющимися средствами. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.12.2017 в 10:46 в рубрике - Радио Пермского края

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← Зимние забавы: каток, горки и школа болельщиков

Ты супер! «Губаха-парень» выступит в новогоднем ТВ-шоу →

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