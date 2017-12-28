Зимние забавы: каток, горки и школа болельщиков
Совсем скоро площадка перед Пермским академическим Театром-Театром превратится в зимний развлекательный парк. Здесь появится ледовый каток общей площадью 2, 5 тысячи кв. метров. Причем будет зона общего катания, а также специальный участок для малышей. У катка появятся большие снежные и ледовые скульптуры, большая горка для катания на сноутьюбингах. Площадь перед самим театром превратится в большую рождественскую ярмарку, где будет организована торговля новогодними сувенирами, спортинвентарем, а также горячими напитками и едой.
Ледовый городок «Перммяч», строительство которго сейчас завершается на эспланаде, также посвящён спорту, а именно предстоящему Чемпионату мира по футболу, который пройдёт в России летом 2018 года. Комплекс станет настоящей «футбольной планетой», где во время новогодних каникул будут проходить матчи по мини-футболу, а также начнет работу первая в России зимняя «Школа болельщиков».
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