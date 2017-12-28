«Налоговая амнистия» коснётся более 1 миллиона предпринимателей

Завершая год, Государственная Дума России приняла ряд важных законопроектов, касающихся налогового законодательства. Речь, в частности, идет о так называемой «налоговой амнистии», которая , как ожидается коснётся более 1 миллиона предпринимателей. Им будет списана задолженность по транспорту, земельному налогу и налогу на доходы физлиц, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Всего планируется списать 150 миллиардов рублей налогов.