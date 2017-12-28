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Зимние забавы: каток, горки и школа болельщиков →

«Налоговая амнистия» коснётся более 1 миллиона предпринимателей

налог

Завершая год, Государственная Дума России приняла ряд важных законопроектов, касающихся  налогового законодательства. Речь, в частности, идет о так называемой «налоговой амнистии», которая , как ожидается коснётся более 1 миллиона предпринимателей. Им будет списана задолженность по транспорту, земельному налогу и налогу на доходы физлиц, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Всего планируется списать 150 миллиардов рублей налогов.  

Метки: в Перми, В России, Экономика, Деньги

Опубликовано: 28.12.2017 в 09:12 в рубрике - Радио Пермского края

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← 27 декабря - День спасателя

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