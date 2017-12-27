27 декабря - День спасателя Российской Федерации. В этот день в 1990 году - Постановлением Совета министров РСФСР образован Российский корпус спасателей. В России был создан федеральный орган исполнительной власти, предназначенный для решения проблем защиты населений и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Сегодня в актовом зале Главного управления МЧС России по Пермскому краю состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя. Начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю генерал-майор Олег Владимирович Попов вручил награды личному составу, внеочередные специальные звания и сердечно поздравил коллектив.

В Пермском крае сегодня больше 6 тысяч человек занимаются обеспечением безопасности во время чрезвычайных ситуаций, как на воде, так и на суше. В Прикамье спасатели работают и служат в Пермской краевой службе, муниципальных службах спасения, разных видах пожарной охраны, нештатных и общественных спасательных организациях и МЧС.