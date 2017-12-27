В Прикамье обновляется парк «скорых»

В Прикамье идёт обновление парка автомобилей скорой помощи. Накануне новогодних каникул в край за счет средств федерального бюджета поступила 21 спецмашина. В начале 2018-го ожидается поступление еще 9 автомобителей. Машины полностью соответствуют требованиям ГОСТа и оснащены необходимым оборудованием: дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратом ИВЛ. Для пациентов предусмотрено одеяло с электроподогревом. В первую очередь, новые машины будут направлены в те территории, где автопарк уже устарел и перешагнул пятилетний порог. В частности, они появятся в Березниках, Кудымкаре, Лысьве, Чусовом, Соликамске, в Пермском, Горнозаводском, Гайнском, Нытвенском районах. Отметим, для оказания экстренной медицинской помощи обновляется не только наземный, но и воздушный парк. С 2018 года для эвакуации больных из отдаленных уголков края взамен старого будет использоваться новый, более современный и вместительный вертолет санавиации МИ-8.