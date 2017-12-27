Библиотека Краснокамска пополнилась книгами для слабовидящих

В Центральную районную библиотеку Краснокамска поступили издания для слабовидящих людей. Книги большого формата с укрупненным шрифтом были изготовлены в Пермской краевой специальной библиотеке для слепых. Этот формат дает возможность книголюбам со слабым зрением насладиться любимым занятием – чтением книг. Фонд библиотеки пополнился популярными произведениями русских и зарубежных авторов, таких как: Абрамов «Повести», Токарева «Гладкое личико», Иванов «Географ глобус пропил», Раневская «Случаи. Шутки. Афоризмы», Санаев «Похороните меня за плинтусом», Устинова «На одном дыхании», Полякова «Чего хочет женщина», Богомолов «Зося», Стил «Похищенный», Рой «Мужчина в окне напротив». Специализированные издания были приобретены за счет средств федерального бюджета. В следующем году для слабовидящих пользователей планируется приобрести книги по садоводству, познавательную литературу, краеведческие издания.