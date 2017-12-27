Началась регистрация кандидатов по выборам Президента России

Кампания по выборам Президента Российской Федерации вступает в следующий этап - с сегодняшнего дня начинается регистрация кандидатов. Им необходимо представить в Центризбирком пакет документов, включая заявление кандидата о согласии баллотироваться. Непарламентским партиям нужно представить не менее 100 тысяч подписей в поддержку кандидата, самовыдвиженцам - не менее 300 тысяч. Без сбора подписей будут допущены только кандидаты от парламентских партий. Завершится регистрация 31 января 2018 года ровно в 18 часов по московскому времени. Агитационный период для каждого кандидата начинается со дня представления в ЦИК заявления о согласии баллотироваться, - пояснил секретарь Пермской избирательной комиссии Александр Смертин