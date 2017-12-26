Что тебе подарить, человек мой дорогой?

26 декабря - День подарков. Праздник пришел из Великобритании. Теорий относительно возникновения Дня подарков существует много. Считается, что после Рождества оказывалось большое количество красочных коробок из-под подарков. Дети редко убирают за собой пустые коробки, и на следующий день дом кажется наполнен ими. Взрослые решили когда-то, чтобы не выбрасывать попусту коробочки, отдавать в них бедным угощения и мелкие презенты. Отсюда и название - Boxing Day (англ. box - коробка). Еще один вариант возможного происхождения названия День коробок – это День боксов (от англ. box). На рождественские праздники принято было участвовать в народных забавах, в том числе, боксе. Но сейчас уже не так важен вариант происхождения названия, как сама возможность в эти предновогодние и рождественские дни радовать подарками и сюрпризами своих родных, близких людей, приятелей и коллег.