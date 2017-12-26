Пермские трамваи переходят на новое расписание

В Перми изменилось расписание движения трамвайных маршрутов №6, №7, №8, №10. Так, на трамвайном маршруте №6 будет продлено время работы одного вагона в вечернее время. Рейс с отправлением в 17:47 с остановки «микрорайон Висим» теперь будет следовать до остановки «АО «Велта». На маршруте №7 количество вагонов на линии будет увеличено на одну единицу, на маршруте №8 на линии будет работать на две единицы больше. Это позволит увеличить количество полных рейсов с 18:00 до 19:00, а также сократить время ожидания в часы пик по будним дням на 1-4 минуты. Кроме того, по просьбам пассажиров на трамвайном маршруте №10 отправление с остановки «улица Максима Горького» будет перенесено с 17:59 на 18:08. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Пермгорэлектротранса.