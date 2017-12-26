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На главную - Радио Пермского края

← Дольщикам «Первого пермского микрорайона» рассказали о мерах господдержки

Пермские трамваи переходят на новое расписание →

Узнайте о своих долгах

аэропорт

С 25 по 29 декабря в аэропорту «Большое Савино» будет работать мобильный пункт судебных приставов. В период с 11:00 до 14:00 в новом терминале, у стойки информации, граждане смогут получить информацию о наличии неисполненных долговых обязательств и узнать о возможных способах погашения задолженности. Специалисты обращают внимание вылетающих, что о погашении неоплаченных долгов необходимо позаботиться заранее, так как процедура снятия ограничения на выезд требует определенного времени. Узнать о наличии возбужденных исполнительных производств можно в структурном подразделении УФССП России по Пермскому краю по месту регистрации, либо на официальном сайте Управления www.r59.fssprus.ru в поле «Узнайте о своих долгах».

Метки: в Перми

Опубликовано: 26.12.2017 в 14:54 в рубрике - Радио Пермского края

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← Дольщикам «Первого пермского микрорайона» рассказали о мерах господдержки

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