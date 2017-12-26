Дольщикам «Первого пермского микрорайона» рассказали о мерах господдержки. В течение двух месяцев представители краевого Минстроя проводили еженедельные встречи с дольщиками каждого дома проблемного объекта.В «Первом пермском» самое большое количество пострадавших участников – 287. По предварительным подсчетам, подавляющему количеству участников строительства проблемного объекта (порядка 70%) согласно закону о господдержке дольщиков, который вступит в законную силу 1 января 2018 года, в качестве мер адресной поддержки будут направлены субсидии. Напомним, закон «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома» был принят депутатами Законодательного собрания, и подписан губернатором Пермского края в ноябре текущего года. С учетом предложений самих дольщиков был расширен перечень категорий граждан, которые получат субсидии. В частности, новый региональный закон позволяет получить господдержку пенсионерами, гражданам, приобретавшим жилье за счет ипотеки, матерям и отцам-одиночкам и т.д. В рамках оказания помощи обманутым участникам строительства, помимо утвержденного закона, Правительством края принято постановление №617 о мерах по завершению строительства многоквартирных домов. Также со 2 октября ведет работу «фронт-офис», где обманутых участников строительства консультируют по вопросам достройки проблемных объектов, а также по юридическим вопросам.