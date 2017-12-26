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Экстремалы расчехлили снегоходы
Предвкушая зимние каникулы, экстремалы расчехлили снегоходы. А это не только средство для активного отдыха и развлечений, это еще и ответственность, напоминают сотрудники Госавтоинспекции. Для управления снегоходом и квадроциклом необходимо пройти обучение на категорию «А1» (удостоверение тракториста-машиниста). А сама тахника должна быть зарегистрирована в инспекции гостехнадзора в течение 10 суток после приобретения. За управление транспортным средством не имея права управления, водителей могут привлечь к административной ответственности и наложению штрафа в размере от 5 до 15 тыс. рублей. У водителя должно быть при себе водительское удостоверение соответствующей категории и регистрационные документы на транспортное средство. На самом агрегате в обязательном порядке должен быть закреплен государственный регистрационный знак.
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