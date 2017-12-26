Берегите свои паспортные данные!

В Прикамье мужчина предстанет перед судом за мошенничество в сфере кредитования. В мае 2017 года в дежурную часть территориального отдела полиции Соликамска обратился гражданин и сообщил, что неизвестный, используя его персональные данные, оформил летом 2016 года займ в одной из микрофинансовых организаций. В связи с этим в настоящее время потерпевшему отказали несколько банков на получение им кредита якобы из-за того, что за ним числится кредитная задолженность. Полицейские установили, что к противоправному деянию причастен ранее судимый за мошенничество 39-летний мужчина, проживающий в Соликамске. Он был задержан. В ходе его допроса выяснилось, что обвиняемый через Интернет подал заявку в микрофинансовую организацию на получение займа. При заполнении анкеты злоумышленник указал паспортные данные потерпевшего и его место работы. Кроме этого, было установлено, что в ранее обвиняемый был руководителем организации, которая выполняла функции посредника между банками и потенциальными заемщиками и у фирмы-посредника сохранились копии паспортов клиентов. Воспользовавшись данной информацией, обвиняемый и оформил займ на чужое имя. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.