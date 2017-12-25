В Перми прошел благотворительный «Котофест». Посетителей ждала выставка кошек, благотворительное кафе «Сласти», ярмарка вещей ручной работы, традиционная и всеми любимая акция «Собака-обнимака». На праздник можно было принести и положить под елку подарки для котов приюта. Организаторы отмечают, что животным всегда нужны переноски, сухие и влажные корма премиум класса, любые наполнители, домики и лежанки для кошек. Все собранные средства пойдут на открытие нового приюта «Матроскин», фонд президентских грантов взял на себя расходы по организации мероприятия.