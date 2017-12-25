Dance Walking - предновогодний флешмоб в Перми
На пермской набережной прошла …. предновогодняя танцевальная прогулка. Участники прошли вместе по заранее выбранному маршруту - танцуя. Музыка звучала у каждого из плеера с общим плейлистом. Маршрут Dance Walking начался у арт-объекта «Счастье не за горами» и продолжился до Художественной галереи. «Что для этого нужно? Готовность танцевать, даже когда на тебя смотрят. А также удобная обувь и одежда, плеер с наушниками и минимум сумок. Уметь танцевать совершенно не нужно, важно просто любить танец», - говорят организаторы. Это десятая юбилейная танцевальная прогулка. В последний раз шествие танцующих прошло в сентябре в «ЛетоПарке» в рамках Фестиваля «Пермский период. Новое время».
Фото Алексея Гречищева.
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