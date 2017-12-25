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Край к проведению новогодних праздников готов
Пермская полиция и подразделения МЧС перешли на усиленный режим работы. Вопросы обеспечения безопасности, правопорядка на территории Пермского края в период новогодних праздников и рождественских каникул обсуждались в краевой администрации на рабочем заседании Антитеррористической комиссии. Для обеспечения безопасности в местах с массовым пребыванием людей ежедневно будут работать 47 патрульных групп, а также сотрудники частных охранных предприятий и квалифицированные спасатели. Об этом сообщил и.о. министра территориальной безопасности Юрий Самаркин. МЧС в целях минимизации количества происшествий в праздничные дни на учет взято 608 объектов с массовым пребыванием людей, проверено более 222 тыс. жилых домов и проинструктировано порядка 460 тыс. человек. ПО словам начальника Главного Управления МЧС по Пермскому краю Олега Попова, край к проведению новогодних праздников готов.
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