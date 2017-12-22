В Перми сыграют «Цветик - семицветик» на французском языке
Пермский франкофонный любительский театр "Vis-à-Vis" при Пермском классическом университете отмечает двадцатилетие. Все это время театр объединяет молодежь, увлеченную французским языком и культурой. Много лет назад он появился при Пермском государственном университете. В то время сюда пришли студенты с разных неязыковых отделений, которые хотели изучать французский язык. Сегодня это уже экспериментальный театр-лаборатория. Ребята не только играют спектакли на французском языке, но и пропагандируют русскую культуру за рубежом. Каждый год в январе они выступают на сцене посольства России во Франции. В юбилейный год для своих зрителей они готовят новый спектакль «Цветик - семицветик». Популярное заклинание «Лети- лети, лепесток» на французском языке звучит очень красиво и волшебно. Увидеть постановку полностью зрители смогут 24 декабря. Именно в этот день в театре соберутся все студенты, которые ходили в театральную студию много лет назад.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Ботанический сад заняли доисторические ящеры
В конце декабря похолодает до -25
С границами определились
В Прикамье отремонтируют детский санаторий для больных туберкулезом
Через Гренландию на лыжах
Бюджет Перми: бездефицитный и социально направленный
В Прикамье пришла новая эпидемия
100 лет на страже госбезопасности
В Перми открылись краевые Феофановские чтения
За ходом выборов проследят общественные наблюдатели
Добавить комментарий: