В Перми сыграют «Цветик - семицветик» на французском языке

Пермский франкофонный любительский театр "Vis-à-Vis" при Пермском классическом университете отмечает двадцатилетие. Все это время театр объединяет молодежь, увлеченную французским языком и культурой. Много лет назад он появился при Пермском государственном университете. В то время сюда пришли студенты с разных неязыковых отделений, которые хотели изучать французский язык. Сегодня это уже экспериментальный театр-лаборатория. Ребята не только играют спектакли на французском языке, но и пропагандируют русскую культуру за рубежом. Каждый год в январе они выступают на сцене посольства России во Франции. В юбилейный год для своих зрителей они готовят новый спектакль «Цветик - семицветик». Популярное заклинание «Лети- лети, лепесток» на французском языке звучит очень красиво и волшебно. Увидеть постановку полностью зрители смогут 24 декабря. Именно в этот день в театре соберутся все студенты, которые ходили в театральную студию много лет назад.