Ботанический сад заняли доисторические ящеры

В Учебном Ботаническом саду ПГНИУ появятся ящеры пермского периода. Скульптор-палеонтолог Вятского палеонтологического музея из Кирова Андрей Скворцов создал двенадцать фигур наиболее распространенных животных пермского геологического периода: ивантозавр, эстеменнозух, аноплозух и другие. Выполненные в технике папье-маше скульптуры расположатся в музейных витринах фондовой оранжереи Ботанического сада, будут снабжены информационными табличками и войдут в экскурсионный маршрут в дополнение к экспозиции «Растения пермского геологического периода». Новая экспозиция создана в рамках Года экологии при финансовой поддержке «Камской ГЭС», филиала «РусГидро» и содействии Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры».