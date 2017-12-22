В конце декабря похолодает до -25

По прогнозам специалистов ГИС-Центра ПГНИУ, в ближайшие дни температура будет выше климатической нормы на 2-3°, однако к середине следующей недели может похолодать до -25. Сегодня, 22 декабря, характер погоды в Пермском крае пока не изменится. Днем температура воздуха повысится до ‒4…‒9°, осадков не ожидается.В субботу практически на всей территории края пройдут снегопады. В Перми выпадет 4-5 мм осадков. В результате высота снежного покрова в городе впервые с начала зимы превысит 20 см. Температура воздуха при этом будет колебаться в пределах ‒6…‒11°. В воскресенье, 24 декабря, будет преимущественно без осадков, со слабым ветром и с температурой воздуха ‒7… ‒12°, ночью местами до -15°. В середине следующей недели в Пермском крае ожидается кратковременное похолодание до ‒17…-‒22°, и до ‒25° в отдельных районах.