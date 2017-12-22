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С границами определились
Кадастровая палата уточнила границы между Пермским краем и республикой Коми. Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Как сообщает пресс-служба ведоства, отсутствие административных границ приводило к невозможности определения территориальной принадлежности земель и объектов недвижимости, а значит к территориальным спорам между субъектами Федерации. Уточнение координат границ призвано способствовать наполнению ЕГРН точными и достоверными сведениями, а также способствовать совершенствованию процедуры предоставления земельных участков и государственного кадастрового учета объектов недвижимости, исключению проблем при подготовке документов территориального планирования, тем самым повышая инвестиционную привлекательность Пермского края.
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