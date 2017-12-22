В Прикамье отремонтируют детский санаторий для больных туберкулезом

В Прикамье детский санаторий для больных туберкулезом отремонтируют за счет средств Резервного фонда Президента России. Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков провел рабочую встречу с представителями краевых управлений Федерального казначейства и госэкспертизы. В ходе встречи обсуждались итоги комплексной работы ведомств по получению регионом средств из федерального бюджета. В 2017 году Администрация Президента собирала заявки на предоставление средств из Резервного фонда на проведения ремонтных работ и приобретения оборудования. Благодаря слаженной работе сотрудников Федерального казначейства и Управления государственной экспертизы Пермского края был изучен огромный массив документации на объекты и своевременно выданы положительные заключения. В результате оперативно проведенной работы на сегодняшний день уже выделены средства в размере 46 млн. рублей на ремонт «Краевого детского санатория для больных туберкулёзом № 1 «Ирень» города Кунгура. В ближайшее время планируется выделение средств еще на один объект.