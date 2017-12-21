Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Бюджет Перми: бездефицитный и социально направленный

В Прикамье отремонтируют детский санаторий для больных туберкулезом →

Через Гренландию на лыжах

Королев

«Через Гренландию на лыжах»- предновогодняя лекция Андрея Королева в Музее пермских древностей сегодня посвящена зимнему туризму. В 2018 году исполняется 130 лет с тех пор, как впервые в истории, великий норвежский путешественник и ученый Фритьоф Нансен пересек Гренландию. Семь лет назад команда пермских спортсменов "Форвард" под руководством Андрея Королева  пересекла Гренландии, так же как и Нансен, с востока на запад. Их экспедиция была посвящена 150-летию со дня рождения великого норвежца. Как организовывалась и проходила экспедиция, что пришлось испытать пермским спортсменам - Андрей Королёв не только расскажет об опыте перехода по самому заснеженному острову Земли, но и поделится некоторыми секретами, актуальными для зимних походов. Музей пермских древностей по ул. Сибирская, 15 ждет путешественников в 19:00. Вход свободный.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 21.12.2017 в 17:32 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Бюджет Перми: бездефицитный и социально направленный

В Прикамье пришла новая эпидемия

100 лет на страже госбезопасности

В Перми открылись краевые Феофановские чтения

За ходом выборов проследят общественные наблюдатели

Елку украшай - дорожные правила изучай

Больницы Кунгура и Кунгурского района объединяют

Пермь становится всё ярче и наряднее

В Чусовом открылся «Крошкин дом»

Чтобы предпринимательство развивалось


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бюджет Перми: бездефицитный и социально направленный

В Прикамье отремонтируют детский санаторий для больных туберкулезом →

Обратите внимание

в Перми

Теодор Курентзис: Седьмая симфония актуальна до сих пор

В театре оперы и балета исполнили шедевр национальной и мировой культуры - Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича.
смотреть видео читать22.12.2017 в 17:05
Метки: в Перми, Культура, Общество

Грим - дело тонкое

Гость Новостей культуры - начальник гримерного цеха Пермского академического театра оперы и балета Сергей Мухин.
смотреть видео читать22.12.2017 в 16:24
Метки: в Перми, Культура, Общество

Праздник к нам приходит

В Перми официально открылись елочные базары, а город преображается на глазах!
смотреть видео читать22.12.2017 в 16:03
Метки: в Перми, Общество

Максим Шостакович: «Седьмая симфония - пророчество Победы»

Гость студии - дирижер, пианист Максим Шостакович.
смотреть видео читать22.12.2017 в 15:36
Метки: в Перми, Культура, Общество

Двор мечты

В Перми подвели итоги реализации федерального проекта по благоустройству дворовых и общественных территорий.
смотреть видео читать22.12.2017 в 15:18
Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

В России

Зачем Александру Олешко 800 Дедов Морозов?

В ГУМе открылась выставка «Старый добрый Новый год: коллекция заслуженного артиста Александра Олешко».
читать23.12.2017 в 14:26
Метки: В России, Кино, СМИ, Общество

Папа, подари собаку!

Просьбой завести собаку атакуют многих родителей. У звезд тоже были первые любимцы.
читать23.12.2017 в 10:10
Метки: В России, Кино, СМИ, Общество

Юные мастера прыжков с трамплина открыли сезон

На склонах Чусового прошли Всероссийские соревнования по фристайлу в дисциплине ски-кросс.
смотреть видео читать22.12.2017 в 16:43
Метки: в Пермском крае, В России, Спорт

С границами определились

Кадастровая палата уточнила границы между Пермским краем и республикой Коми.
читать22.12.2017 в 12:36
Метки: в Пермском крае, Общество, В России

Уполномочен защищать

Больше 10 тысяч обращений в год поступает Уполномоченному по правам человека в Пермском крае.
читать22.12.2017 в 09:19
Метки: В России, в Пермском крае, Общество
Лента новостей RSS каналы

Зачем Александру Олешко 800 Дедов Морозов?Зачем Александру Олешко 800 Дедов Морозов?

Папа, подари собаку!Папа, подари собаку!

Теодор Курентзис: Седьмая симфония актуальна до сих порТеодор Курентзис: Седьмая симфония актуальна до сих пор

Юные мастера прыжков с трамплина открыли сезонЮные мастера прыжков с трамплина открыли сезон

Грим - дело тонкоеГрим - дело тонкое

Праздник к нам приходитПраздник к нам приходит

Максим Шостакович: «Седьмая симфония - пророчество Победы»Максим Шостакович: «Седьмая симфония - пророчество Победы»

Двор мечтыДвор мечты

В Перми сыграют «Цветик - семицветик» на французском языкеВ Перми сыграют «Цветик - семицветик» на французском языке

Кому праздники, а кому - усиленный режим работыКому праздники, а кому - усиленный режим работы

Ботанический сад заняли доисторические ящерыБотанический сад заняли доисторические ящеры

В конце декабря похолодает до -25В конце декабря похолодает до -25

С границами определилисьС границами определились

В Прикамье отремонтируют детский санаторий для больных туберкулезомВ Прикамье отремонтируют детский санаторий для больных туберкулезом

За новогодними подарками - в «М.Видео»За новогодними подарками - в «М.Видео»

Газете «Эфир» исполнилось 25 летГазете «Эфир» исполнилось 25 лет

Уникальная операция на производствеУникальная операция на производстве

Жизнь в пластике: одна карта на все случаи жизниЖизнь в пластике: одна карта на все случаи жизни

Многодетные семьи края наградили за достойное воспитание детейМногодетные семьи края наградили за достойное воспитание детей

Директора пермского агентства недвижимости осудили за махинацииДиректора пермского агентства недвижимости осудили за махинации

Новый 2018 год: Место встречи изменить нельзяНовый 2018 год: Место встречи изменить нельзя

Уполномочен защищатьУполномочен защищать

«Щелкунчик» на новый лад«Щелкунчик» на новый лад

«Парма» посоревнуется с «Локомотивом» из Кубани«Парма» посоревнуется с «Локомотивом» из Кубани

Через Гренландию на лыжахЧерез Гренландию на лыжах

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru