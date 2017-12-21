«Через Гренландию на лыжах»- предновогодняя лекция Андрея Королева в Музее пермских древностей сегодня посвящена зимнему туризму. В 2018 году исполняется 130 лет с тех пор, как впервые в истории, великий норвежский путешественник и ученый Фритьоф Нансен пересек Гренландию. Семь лет назад команда пермских спортсменов "Форвард" под руководством Андрея Королева пересекла Гренландии, так же как и Нансен, с востока на запад. Их экспедиция была посвящена 150-летию со дня рождения великого норвежца. Как организовывалась и проходила экспедиция, что пришлось испытать пермским спортсменам - Андрей Королёв не только расскажет об опыте перехода по самому заснеженному острову Земли, но и поделится некоторыми секретами, актуальными для зимних походов. Музей пермских древностей по ул. Сибирская, 15 ждет путешественников в 19:00. Вход свободный.