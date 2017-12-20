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В Перми открылись краевые Феофановские чтения

чтения

В Перми открылись 13-е Краевые Феофановские чтения. Образовательный форум, объединяющий  служителей церкви, представителей педагогического сообщества, учёных, общественников, поднимает самые злободневные проблемы современного общества в различных областях: в образовании, культуре, социального служения, духовно-нравственного просвещения. Тема этого года - «Нравственные ценности и будущее человечества». В программе форума, который продлится до 24 декабря - семинары, круглые столы, мастер-классы победителей  Краевого конкурса профессионального мастерства педагогов, реализующих программы духовно-нравственного воспитания. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.12.2017 в 12:40 в рубрике - Радио Пермского края

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