В Перми открылись краевые Феофановские чтения
В Перми открылись 13-е Краевые Феофановские чтения. Образовательный форум, объединяющий служителей церкви, представителей педагогического сообщества, учёных, общественников, поднимает самые злободневные проблемы современного общества в различных областях: в образовании, культуре, социального служения, духовно-нравственного просвещения. Тема этого года - «Нравственные ценности и будущее человечества». В программе форума, который продлится до 24 декабря - семинары, круглые столы, мастер-классы победителей Краевого конкурса профессионального мастерства педагогов, реализующих программы духовно-нравственного воспитания.
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