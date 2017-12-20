За ходом выборов проследят общественные наблюдатели

Общественная палата Пермского края подписала соглашение с 12 общественными организациями о взаимодействии на предстоящих выборах. Соглашение подписано с «Российскими студенческими отрядами», «Российским фондом мира», «Женщинами России», «Многодетными Пермского края» и краевым советом профсоюзов. Планируется «закрыть» все 1840 участковых избирательных комиссий, направив туда по два человека. То есть всего будут подготовлены почти 3700 наблюдателей. Проект будет реализован совместно с Избирательной комиссией Пермского края, специалисты которой обучат наблюдателей. «Общественных наблюдателей мы видим нашими союзниками в обеспечении законности голосования. Мы готовы разработать методические указания и обучить всех, кого к нам направят, - рассказал член краизбиркома Антон Маклаев. Напомним, что накануне ЦИК дал официальный старт избирательной кампании - 2018. В Пермском крае на улицах города и региона появились первые рекламные щиты, посвященные президентским выборам 18 марта 2018 года.