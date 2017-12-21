100 лет на страже госбезопасности
20 декабря отмечались День работника органов безопасности РФ и 100-летие со дня создания ведомства. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов Управления ФСБ Прикамья поздравил Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков. «Со дня создания ведомств и на протяжении столетней истории приоритетом Вашего служения являлась защита национальной безопасности нашего государства и безопасность ее граждан. Вы опираетесь на силу закона и справедливости, твердо отстаиваете интересы России, противодействуете внешним и внутренним угрозам, преступности, коррупции и терроризму. Уверен, сотрудники органов безопасности и впредь будут с честью выполнять все поставленные руководством страны задачи», - говорится в поздравлении Главного федерального инспектора. Игорь Цветков пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства здоровья, семейного счастья, сил для достижения всех намеченных целей и успехов в служении интересам страны.
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