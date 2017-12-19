Елку украшай - дорожные правила изучай

Будем ёлку украшать и дорожные правила изучать! Под таким девизом в Кунгурском районе прошел конкурс новогодних игрушек «Елка безопасности дорожного движения». Инициаторами выступили сотрудники межмуниципального отдела ГИБДД. Основной целю конкурса стала активизация работы родителей и детей по привитию навыков безопасного поведения на дороге. Автоинспекторы напомнили ребятам о правилах безопасного поведения в зимний период, об опасности горок и наледей, выходящих на проезжую часть. Компетентное жюри определило лучшие новогодние игрушки, среди которых были представлены снеговики-полицейские, светофоры, Деды Морозы, дорожные знаки - всего более 30 творческих работ. В завершении мероприятия организаторы конкурса поблагодарили детей за активное участие и вручили ребятакм новогодние сувениры, грамоты и сертификаты участников. Самые яркие и интересные игрушки направлены на краевой этап конкурса.