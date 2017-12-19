Больницы Кунгура и Кунгурского района объединяют

Больницы Кунгура и Кунгурского района станут единым юридическим лицом. Глава Минздрава Пермского края Дмитрий Матвеев, представляя проект на встрече с медицинским сообществом Кунгурского района, в частности, отметил, что «сейчас из-за большой кредиторской задолженности обоих учреждений и неэффективных расходов изыскать средства на повышение зарплат медикам и улучшение материально-технической базы не представляется возможным. Для того, чтобы всё сдвинулось мёртвой точки, ресурсы учреждений разумно объединить». В планах ведомства - наладить «электронное здравоохранение», создать единый лабораторный центр для качественного проведения всех видов анализов, заняться проведением ремонтов и увеличить зарплаты врачам. Будет обновлен автопарк, больницы обеспечат, в том числе возможностями санитарного транспорта для доставки пациентов. Также, по словам главы краевого Минздрава, планируется включение малых городов в программу «Земский доктор» и расширение программы на привлечение в территории фельдшеров. Сегодня Дмитрий Матвеев совершит рабочую поездку в Чусовой и Лысьву. Планируется встреча с коллективами медучереждений и представителями ветеранских организаций.