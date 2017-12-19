Пермь становится всё ярче и наряднее
Пермь становится всё ярче и наряднее. В преддверии Нового года преображается не только центр краевой столицы, но и знаковые места в районах города. Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, впервые в этом году светодиодные кронштейны появились вдоль гостевого маршрутна – на шоссе Космонавтов, улицах Локомотивная, Энгельса и Малкова. Кроме того, город уже украшают полюбившиеся пермякам фигуры: «Медведь» на Комсомольской площади, «Полярные мишки» на развязке улиц Макаренко, Тургенева, Уинская, «Дед Мороз с санями» на круговой развязке у Центрального рынка, «Райское дерево» у гостиницы «Урал». Световые фонтаны установлены на площади Гайдара, площади Карла Маркса, развязках по улицам Светлогорская и Героев Хасана, на пересечении улиц Веденеева и Первомайская, улицы Революции и бульвара Гагарина. Сразу две новые конструкции - «Ракета Деда Мороза» и «Мамонты» - в скором времени будут установлены на шоссе Космонавтов.
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