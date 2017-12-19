В Чусовом открылся «Крошкин дом»

В Чусовом благодаря конкурсу благотворительных и социальных проектов "ОМК-Партнерство" открыл свои двери «Крошкин дом» – центр комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель проекта – раннее выявление отклонений в развитии у детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, комплексная реабилитация, а также психологическая поддержка родителей. На ранних этапах некоторые нарушения можно вылечить полностью, другие – сделать менее болезненными и тяжелыми. Службу ранней помощи, на базе которой создан проект, курируют медицинские и социальные учреждения, а также администрация города Чусового. Работа идет и с участковыми педиатрами. Благодаря этому все больше родителей узнают о «Крошкином доме». В планах организаторов сотрудничество еще и с родильными домами. Помочь можно каждой семье, главное – не упустить время.