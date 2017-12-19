Чтобы предпринимательство развивалось

В Перми под председательством губернатора края Максима Решетникова пройдёт заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Работа Совета направлена на вовлечение предпринимателей в процесс реализации региональной политики в области развития экономики Пермского края. В мае этого года губернатор расширил полномочия прежнего консультативного органа. Теперь в его полномочиях – не только присвоение статуса «приоритетный» инвестиционным проектам, но и выработка предложений по развитию предпринимательства, улучшению инвестиционного климата, уменьшению административных барьеров, совершенствованию федерального и краевого законодательства в области предпринимательства и инвестиций. На первом заседании обновленного Совета эксперты определят задачи на ближайший период, рассмотрят вопрос о снижении административных барьеров и продвижении продукции пермских товаропроизводителей в сегменте B2C.