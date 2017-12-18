А документы у вас имеются?

Прокуратура Пермского края обязала владельцев нелегального приюта для инвалидов в деревне Мостовая зарегистрировать его через суд. В ходе проведенной проверки выяснилось, что в указанном учреждении, расположенном в жилом доме проживали престарелые и маломобильные граждане. Им оказывался постоянный уход, готовилась пища, были устроены спальные места, проживающие имели возможность получения медицинской помощи от специалистов. Однако законность деятельности хозяев дома вызывала сомнение, так как учреждение не было зарегистрировано», - говорится в официальном сообщении надзорного ведомства. По итогам проверки, прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности по регистрации в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей владельцев частного дома престарелых. Районный суд Октябрьского района удовлетворил иск в полном объеме.