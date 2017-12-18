Есть работа: более 6 000 вакансий
В ноябре служба занятости Перми трудоустроила более тысячи человек. Большинство из них получили постоянную работу. Остальные приняли участие в программах временной занятости – это те, кто испытывает трудности в поиске работы, подростки в возрасте от 14 до 18 лет, выпускники средних профессиональных учреждений. Сейчас в базе вакансий городского Центра занятости – 6192 свободных рабочих места.
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