Пермские суворовцы - два года в строю
Пермское суворовское училище отпраздновало 2 года со дня своего основания. Торжественное мероприятие приурочили к празднованию Дня ракетных войск стратегического назначения. Именно одна из таких дивизий раньше базировалась в поселке Звёздный. В суворовском училище по случаю второго дня рождения встречали гостей, а одним из главный праздничных событий стало открытие памятника Суворову.
С первых дней своей работы училище позиционируется как часть единственного в стране образовательного кластера по подготовке квалифицированных специалистов для оборонно-промышленных предприятий страны. В основу обучения в Пермском СВУ положено классическое школьное образование, но с углубленным изучением отдельных предметов при соответствующем техническом оснащении. Несколько специальных кабинетов по физике, химии, биологии, лаборатория инновационного развития.
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