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← Боевая Мотовилиха: военно-патриотические сборы в Перми

Краснокамск принимает фестиваль команд КВН Прикамья

КВН

В эти выходные в  Краснокамске проходит XXI фестиваль команд КВН Пермского края! В рамках фестиваля будет организован просмотр команд, каждая команда подготовит выступление продолжительностью не более 4 минут. Фестиваль имеет статус открытого. Сильнейшие команды будут приглашены в Региональную лигу «Прикамье» Международного союза КВН сезона 2018 г. 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 16.12.2017 в 16:18 в рубрике - Радио Пермского края

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← Боевая Мотовилиха: военно-патриотические сборы в Перми

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