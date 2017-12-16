Краснокамск принимает фестиваль команд КВН Прикамья
В эти выходные в Краснокамске проходит XXI фестиваль команд КВН Пермского края! В рамках фестиваля будет организован просмотр команд, каждая команда подготовит выступление продолжительностью не более 4 минут. Фестиваль имеет статус открытого. Сильнейшие команды будут приглашены в Региональную лигу «Прикамье» Международного союза КВН сезона 2018 г.
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