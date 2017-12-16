Боевая Мотовилиха: военно-патриотические сборы в Перми
Военно-патриотические сборы «Боевая Мотовилиха» состоятся сегодня для учащейся молодежи Мотовилихинского района Перми. Они организованы администрацией Мотовилихинского района совместно с Пермской кадетской школой №1. Цель проекта «Боевой Мотовилихи» - привлечь к сборам ребят из неспециализированных учебных заведений и максимально погрузить их в «боевую» атмосферу. Общий сбор участников состоится на базе Пермской кадетской школы №1 (улица Гашкова, 11) в 11:00. После чего колонной участники отправятся на Романовское поле в Орджоникидзевском районе. Сами сборы пройдут в три этапа: комбинированная полоса препятствий, разборка-сборка автомата, стрельба, метание гранат и другие испытания, пейнтбольные бои на открытой местности и соревнования по перетягиванию каната. После завершения всех испытаний участников ждет настоящая полевая кухня. Затем подведение итогов и награждение победителей и участников.
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