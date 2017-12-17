Движение троллейбусов изменено

В связи с проведением работ на сетях ООО «Новогор-Прикамье» на перекрестке улиц Лодыгина и Куйбышева 16 и 17 декабря движение троллейбусных маршрутов будет изменено. Троллейбусный маршрут №1 будет следовать сообщением «Троллейбусное депо – станция Пермь-1», маршрут №5 сообщением «Троллейбусное депо – станция Пермь-2», маршрут №12 сообщением «Троллейбусное депо – микрорайон Парковый».Для совершения поездок в оба направления пассажиры могут воспользоваться автобусным маршрутом №62, трамвайными маршрутами №5 и №8 с пересадкой без дополнительной оплаты на троллейбусные маршруты №1, №5 и №12 на остановке «Строительный факультет». При этом пассажирам важно сохранять билет, поскольку бесплатная пересадка действует в течение 40 минут с момента его приобретения.