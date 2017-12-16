Как добраться до Краснокамска?

Минтранс Прикамья отменил девять автобусных маршрутов. Приказ вступит в силу в следующем году. Как сообщается на сайте министерства, в следующем году перестанут ездить автобусы маршрутов: №145 "Краснокамск-Пермь II"; №152 "Мысы-Шоколад"; №163 "Оверята-Краснокамск"; №199 "Краснокамск-Курья"; №206 "Краснокамск-Пермь"; №336 "Майский-Пермь"; №433а "Ул. Рыбалко-Краснокамск"; №520 "Краснокамск-Пермь"; №537 "Краснокамск-Пермь". Приказ опубликовали 6 декабря, документ вступит в силу через шесть месяцев после публикации.