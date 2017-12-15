Промобот огни зажёг на высокой ёлке
На эспланаде пермские школьники зажгли разноцветную гирлянду на главной елке города. Такую традицию заложил глава Перми Дмитрий Самойлов. Имена ребят определили жители города путем открытого интернет-голосования. Напомним, за право войти в историю города боролись 17 школьников в возрасте до 15 лет. В Фестивальном доме на эспланаде Ярослав Ожгибесов, ученик лицея №3, многократный победитель и призер соревнований по каратэ, Екатерина Верзакова, ученица школы №32, многократная победительница и призер чемпионатов мира, Европы, России по черлидингу, а также Дмитрий Селиванов, ученик лицея №9, многократный победитель и призер международных и всероссийских творческих конкурсов, дали старт серии новогодних мероприятий в Перми. Ребят сопровождали Дед Мороз, Снегурочка и новогодний Promobot, которые помогли победителям зажечь новогоднюю гирлянду. Сейчас украшенная гирляндами елка радует всех пермяков своим сиянием. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».
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