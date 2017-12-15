В лесах Прикамья начали дежурить «ёлочные патрули»

В Перми усилили меры защиты хвойных деревьев в предновогодние дни. Лесники перешли на ежедневное автопатрулирование лесных массивов. Как сообщили в городском управлении по экологии и природопользованию, с середины декабря в целях пресечения незаконной рубки елей обходы лесных участков совершаются несколько раз в день, в вечернее время и выходные дни, проводятся рейды с участием полиции. Специальные «ёлочные патрули» проверяют у водителей наличие документов, разрешающих вывоз хвойных. За незаконную рубку лесных насаждений, в том числе заготовку елей и деревьев других хвойных для новогодних праздников пород без разрешительных документов, законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы или штраф до полумиллиона рублей. Если ущерб от вырубки деревьев превысит пять тысяч рублей, нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности. Пермякам, желающим самостоятельно заготовить ель, пихту или сосну для новогодних праздников, рекомендуют обращаться с заявлением в лесничества Пермского края.