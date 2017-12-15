В Перми возрождают дворовой хоккей

В Перми начались работы по восстановлению дворовых хоккейных коробок. Сейчас ремонт и заливка ведется на 21 хоккейной коробке в Свердловском, Мотовилихинском и Индустриальном районах. К концу декабря все они должны быть сданы в эксплуатацию, - сообщает «Фонд развития детского хоккея». Для того чтобы во дворе была отремонтирована хоккейная коробка, нужна была инициатива самих жителей. Помощь в реставрации спортивных площадок была оказана почти всем, кто обратился. Средства были выделены Фондом президентских грантов. В следующем году «Фонд развития детского хоккея» планирует отремонтировать и другие дворовые коробки, а также провести в городе детский хоккейный турнир.