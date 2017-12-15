В Перми возрождают дворовой хоккей
В Перми начались работы по восстановлению дворовых хоккейных коробок. Сейчас ремонт и заливка ведется на 21 хоккейной коробке в Свердловском, Мотовилихинском и Индустриальном районах. К концу декабря все они должны быть сданы в эксплуатацию, - сообщает «Фонд развития детского хоккея». Для того чтобы во дворе была отремонтирована хоккейная коробка, нужна была инициатива самих жителей. Помощь в реставрации спортивных площадок была оказана почти всем, кто обратился. Средства были выделены Фондом президентских грантов. В следующем году «Фонд развития детского хоккея» планирует отремонтировать и другие дворовые коробки, а также провести в городе детский хоккейный турнир.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Перми прошла ночная лыжная гонка
К месту ДТП будет выезжать санавиация
Город - это мы!
В Новый год - без долгов
Пермский аэропорт расширит маршрутную сеть
В Прикамье выберут Повелителя страниц
В Перми заработала первая электрическая зарядная станция
Из Камы достали тело рыбака
Павел Печёнкин избран в Правление Союза кинематографистов РФ
Сиротские метры
Добавить комментарий: