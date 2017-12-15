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← В Перми прошла ночная лыжная гонка

В Перми возрождают дворовой хоккей

хоккей

В Перми начались работы по восстановлению дворовых хоккейных коробок. Сейчас ремонт и заливка  ведется на 21 хоккейной коробке в Свердловском, Мотовилихинском и Индустриальном районах. К концу декабря все они должны быть сданы в эксплуатацию, - сообщает «Фонд развития детского хоккея». Для того чтобы во дворе была отремонтирована хоккейная коробка, нужна была инициатива самих жителей. Помощь в реставрации спортивных площадок была оказана почти всем, кто обратился. Средства были выделены Фондом президентских грантов. В следующем году  «Фонд развития детского хоккея» планирует отремонтировать и другие дворовые коробки, а также провести в городе детский хоккейный турнир.

 

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 15.12.2017 в 12:58 в рубрике - Радио Пермского края

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← В Перми прошла ночная лыжная гонка

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