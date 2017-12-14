К месту ДТП будет выезжать санавиация

Краевой минздрав обеспечит выезды на ДТП санавиации. Об этом на своей первой встрече с журналистами сообщил глава отрасли Дмитрий Матвеев. Необходимость таких мер связана с ростом ДТП в зимний период. «Как только поступает информация о ДТП, на место должны выезжать бригада скорой помощи и отряд санавиации, так как центральная районная больница не всегда может сама оказать помощь. Вхолостую санавиация прилетит или нет, но мы попытаемся спасти жизнь», - пояснил Дмитрий Матвеев.