В Перми прошла ночная лыжная гонка
В Перми прошла ночная лыжная гонка памяти мастера спорта СССР Сергея Милюхина. Из-за необычного времени проведения гонщики проходят дистанцию с фонариками.
Мужчинам предстояла борьба на дистанции 6 километров, женщинам на 3 километра. Все участники гонки должны были выйти на лыжню с фонариками.
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