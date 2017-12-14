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Город - это мы!

город это мы

Сегодня во Дворце молодёжи Перми состоится подведение итогов и награждение победителей 19-го городского конкурса социально значимых проектов «Город-это мы». Особенностью этого года стала экологическая направленность идей и поддержка инициатив, посвященных Году экологии. Так, например, в номинации «Природа в городе» были реализованы проекты по внедрению дискуссионных форм работы с жителями по вопросам улучшения природной среды Перми, по установлению шефства над скверами, парками, городскими лесами и особо охраняемыми природными территориями местного значения. Больше всего проектов было реализовано в рамках номинации «Видим проблему – можем решить». Традиционно много инициатив пермские НКО воплотили в жизнь в номинациях «Пермь – территория культуры», «Общественное партнерство» и «Семья – основа общества». В спортивной номинации, например, был успешно реализован проект-победитель конкурса «Школа здорового бега», в рамках которого всех желающих пермяков тренеры готовили к Пермскому международному марафону. В номинации «Общественное партнерство» региональная общественная организация «Многодетные Пермского края» реализовывала проект «Мама-пчелка», который был призван помочь мамам, которые находятся в декрете, мам-одиночкам, мам часто болеющих детей,  заниматься любимым и доходным делом. Напомним, ежегодный конкурс социально значимых проектов проводится администрацией Перми уже на протяжении 19 лет и является одним из крупнейших подобных муниципальных конкурсов в России. В этом году был заявлен 345 проектов в 15 номинациях. Грантовый фонд конкурса – почти 23 млн рублей. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 14.12.2017 в 16:05 в рубрике - Радио Пермского края

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