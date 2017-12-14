В Новый год - без долгов
Мобильный пункт службы судебных приставов вновь будет работать в универсальном дворце спорта «Молот». Мероприятие проводится в рамках ежегодной просветительской акции «В Новый год - без долгов», направленной, в первую очередь, на информированность пермяков о наличии непогашенных задолженностей и принятия своевременных мер для снятия ограничения права выезда за пределы Российской Федерации. Что крайне актуально для тех, кто планирует в новогодние праздник отдых за границей.
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