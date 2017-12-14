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Пермский аэропорт расширит маршрутную сеть

аэропорт

Пермский аэропорт расширит маршрутную сеть. На площадке нового терминала «Большое Савино» состоялась рабочая встреча губернатора края Максима Решетникова с депутатами Законодательного собрания. Глава региона поблагодарил администрацию пермского аэропорта и представителей генеральных подрядчиков за выполненные в срок строительные работы и вместе с председателем краевого парламента Валерием Сухих вручил благодарственные письма работникам АО «Международный аэропорт «Пермь» и ООО «Альфа Строй». Для краевых парламентариев была проведена экскурсия по вновь открытому терминалу, в ходе которой депутаты ознакомились с возможностями нового аэровокзального комплекса. В частности, как отметил депутат Сергей Клепцин, в ходе рабочей встречи были подняты «сразу несколько насущных вопросов о развитии маршрутной сети пермского аэропорта. Губернатор дал поручение создать рабочую группу, чтобы учесть интересы туристического и бизнес-сообществ. Уверен, это позволит грамотно обозначить задачи по дальнейшему развитию аэропорта». 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 14.12.2017 в 13:02 в рубрике - Радио Пермского края

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