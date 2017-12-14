В Прикамье выберут Повелителя страниц

В ближайшие три дня в столице Прикамья пройдет первый российский детский чемпионат по громким чтениям стихов "Повелитель страниц". Поэтический проект состоится при поддержке краевого Министерства культуры. На призыв участвовать в первом детском поэтическом чемпионате отозвались сотни пермских школьников. За звание лучшего чтеца и лучшего поэта будут состязаться ученики с 1 по 11 класс.Сегодня и завтра он примут участие в отборочных турах. 15 декабря лучшие из лучших соберутся в "Фестивальном доме" на большой поэтический праздник. Кульминацией праздника станет специальная церемония награждения первых победителей "Повелителя страниц" в номинациях "Чтецы" и "Поэты". В качестве призов юные дарования получат электронные книги. Кроме того, запланированы выступление выпускников студии "Оперение" Константина Хабенского с поэтической композицией "Футуристы", музыкально-поэтический концерт "Детский альбом" и творческие встречи с современными литераторами.