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← В Перми заработала первая электрическая зарядная станция

В Прикамье выберут Повелителя страниц

Вначале было слово

В ближайшие три дня в столице Прикамья пройдет первый российский детский чемпионат по громким чтениям стихов "Повелитель страниц". Поэтический проект состоится при поддержке краевого Министерства культуры. На призыв участвовать в первом детском поэтическом чемпионате отозвались сотни пермских школьников. За звание лучшего чтеца и лучшего поэта будут состязаться ученики с 1 по 11 класс.Сегодня и завтра он примут участие в отборочных турах. 15 декабря лучшие из лучших соберутся в "Фестивальном доме" на большой поэтический праздник. Кульминацией  праздника станет специальная церемония награждения первых победителей "Повелителя страниц" в номинациях "Чтецы" и "Поэты". В качестве призов юные дарования получат электронные книги. Кроме того, запланированы  выступление выпускников студии "Оперение" Константина Хабенского с поэтической композицией "Футуристы",  музыкально-поэтический концерт "Детский альбом" и  творческие встречи с современными литераторами. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 14.12.2017 в 11:36 в рубрике - Радио Пермского края

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